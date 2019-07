'King's Man: A Origem' ganha 1º trailer; assista

Cena de 'King's Man: A Origem'. Foto: YouTube / @Fox Film do Brasil

A Fox Film do Brasil divulgou, nesta segunda-feira, 15, o trailer de King's Man: A Origem, que mostrará a história que antecede os filmes Kingsman.

"Quando os criminosos mais cruéis da história se reúnem para tramar uma guerra para roubar milhões, um homem deve correr contra o tempo para detê-los. Descubra as raízes da primeira agência de inteligência independente em The King's Man", informa a sinopse do filme.

King's Man: A Origem é dirigido por Matthew Vaughn e será a sequência de Kingsman: Serviço Secreto, lançado em 2015, e Kingsman: O Círculo Dourado, de 2017.

O lançamento de King's Man: A Origem está previsto para fevereiro de 2020 no Brasil. Assista ao trailer abaixo: