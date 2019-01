'Kim Possible': Sadie Stanley, atriz de live-action, canta música de abertura

Sadie Stanley será Kim Possile na live-action de mesmo nome. Foto: Sadie Stanley - Call Me, Beep Me! (From 'Kim Possible') / YouTube / Reprodução

Escolhida para viver Kim Possible no filme live-action de mesmo nome, Sadie Stanley agraciou os fãs com um vídeo em que canta a música de abertura do desenho.

A Disney divulgou o material com a atriz encarnando o personagem e cantando Call Me, Beep Me!.

Kim Possible é um desenho que fez muito sucesso no Brasil na década de 2000 ao ser transmitido pelo SBT e Globo. Atualmente, a animação é a segunda maior série da Disney em tempo de execução, com cinco anos e três meses, perdendo apenas para Phineas e Ferb.

O filme live-action, escrito por Mark McCorkle, Bob Schooley e Josh Cagan, ainda não tem data de estreia, mas a previsão é de que seja lançado ainda este ano.

Assista abaixo à Sadie Stanley cantando a música-tema do desenho: