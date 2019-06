Keri Russell diz que chorou ao ler roteiro do novo 'Star Wars'

A atriz Keri Russell. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Keri Russell disse que se emocionou ao receber o roteiro do nono episódio da saga Star Wars, A Ascensão de Skywalker, cuja estreia está marcada para 20 de dezembro.

“Quando eu li o roteiro que ele escreveu, eu chorei. Espero que permaneça fiel ao que ele queria originalmente”, disse em entrevista à Associated Press.

Keri também elogiou o trabalho de J.J. Abrams, que é diretor, co-roteirista e produtor do novo filme. "Ele não está tentando mudar [a história do filme] para ser outra coisa. Ele realmente respeita o que é", exaltou a atriz que interpreta a personagem Zorri Bliss no longa.

Keri e Abrams já haviam trabalhado juntos. No final dos anos 1990, a atriz foi protagonista da série Felicity, criada por Abrams em parceria com Matt Reeves. Seu papel lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em série dramática.