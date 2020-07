'Kenan e Kel' chegava ao fim há 20 anos; veja o elenco atualmente

Kel Mitchell e Kenan Thompson durante a première do filme 'Good Burger' em Los Angeles, em 19 de julho de 1997. Foto: Fred Prouser / Reuters

A série Kenan e Kel foi exibida de forma inédita pela última vez em 15 de julho de 2000, há exatos 20 anos. No Brasil, a série fez sucesso no canal pago Nickelodeon e também na TV aberta, onde já foi possível assistir ao programa na Globo, SBT e Band.

Lançada em 1996, a produção aproveitou o sucesso que a dupla de atores Kel Mitchell e Kenan Thompson fazia no humorístico infantil All That, onde já contracenavam em diversas esquetes há cerca de dois anos, e manteve inclusive o nome real dos atores para a atração.

A última aparição dos personagens foi no filme Duas Cabeças Pensam Melhor do que Nenhuma, que retrata uma viagem da família Rockmore - acompanhada por Kel - em que se deparam com a lenda de um "cavaleiro sem cabeça".

O elenco de Kenan e Kel

Além dos dois protagonistas, também estavam presentes no elenco o pai de Kenan, Roger (Ken Foree), sua mãe, Sheryl (Teal Marchande), sua irmã, Kyra (Vanessa Baden) e seu chefe, Chris (Dan Frischman).

Nas últimas temporadas, entraram em cena também seu vizinho Marc (Biagio Messina) e sua colega Sharla (Alexis Fields). Veja na galeria abaixo como está o elenco de Kenan e Kel atualmente.

Os episódios de Kenan e Kel

Os cenários mais usados eram os da casa de Kenan, com sala, cozinha, seu quarto e o de seus pais, e a mercearia Rigby's, onde Kenan trabalhava, além, é claro, do palco onde interagiam com o público ao início e ao fim de cada episódio.

A maioria dos programas seguia o mesmo esquema: Kenan tinha alguma ideia mirabolante para resolver determinada situação, e contava com a ajuda de Kel, que geralmente atrapalhava tudo. Chamava atenção também a paixão do personagem por refrigerante de laranja.

Era diante de cortinas vermelhas que Kenan fechava os programas pedindo para que o amigo arranjasse diversos objetos bizarros e o encontrasse em um lugar aleatório. Na sequência, vinha o bordão de Kel: "Ah! 'Vamo' nessa".

Ao fim da série, porém, uma surpresa: o personagem conta que foi atrás de todos os pedidos inusitados e faz a entrega ao amigo em pleno palco (confira no vídeo a baixo a partir de 3m13s).

Britney Spears em Kenan e Kel

Kenan e Kel também contou com diversas participações especiais, como o humorista Bill Bellamy, o jogador de basquete Ron Harper, o ator David Alan Grier e as cantoras Britney Spears e Tamia.

Abertura de Kenan e Kel

A música de abertura do seriado foi gravada pelo rapper Coolio, que à época figurava nas paradas de sucesso dos Estados Unidos com a música Gangsta's Paradise, lançada no ano anterior, em 1995. Assista à introdução do programa com a letra da música abaixo:

Os reencontros de Kenan e Kel

Mesmo tendo passado décadas desde que apareceram juntos na TV pela primeira vez, Kenan Thompson e Kel Mitchell voltaram a formar a icônica dupla em diversas ocasiões.

Uma das mais lembradas foi durante o The Tonight Show with Jimmy Fallon, quando recriaram uma esquete da lanchonete Good Burger, que inclusive deu origem ao filme A Guerra do Hambúrguer, exibido diversas vezes na TV brasileira, lançado em 1997, época de sucesso da dupla.

Desde 2019, os dois trabalham como produtores-executivos do reboot de All That feito pela Nickelodeon. Na época do lançamento, Kenan e Kel participaram de algumas entrevistas juntos para falar sobre o trabalho de bastidores.

Já em 2018, a dupla reapareceu no programa de gincanas Double Dare.

