Karol Conká vence prova de sorte e assume a liderança da casa

Karol Conká é a terceira líder do BBB21 Foto: Reprodução/GloboPlay

A Prova do Líder, na noite desta quinta-feira, coroou Karol Conká a nova mandachuva do Big Brother Brasil 21. A sister venceu o jogo de sorte e vai assumir o lugar de Arthur. A rapper escolheu Pocah, Lumena Aleluia, Projota, Arthur, Nego Di e Carla Diaz para ficarem no VIP.

A prova foi simples. Os participantes vestiram coletes numerados de 1 a 15. Gilberto e Fiuk não participaram da prova porque foram vetados pelo então líder, Arthur.

Na primeira fase, eles tinham uma palavra incompleta à sua frente, como “amor”, “diversidade”, “amizade”, e coletaram latinhas com as letras para completar suas palavras. Nego Di foi o único eliminado na primeira etapa.

Em seguida, os brothers precisam trocar de lugar entre si. Na última jogada, Karol termina na palavra “otimismo”, depois de escolher mudar com Sarah, e descobre que era a palavra que daria a liderança. Antes do início da prova, Thiago Leifert já havia avisado o público qual era a palavra vencedora.

Foi uma prova que não exigiu muito mais do que sorte dos participantes. Mesmo assim, a baixa reputação de Karol na internet por causa do BBB gerou teorias da conspiração, memes e muita indignação.

AH MANO NA MORAL VAI PRO INFERNO PAREI DESISTO — Felipe Neto (@felipeneto) February 12, 2021

na moral ces tão de sacanagem né — marilia esta de luto (@MariliaMReal) February 12, 2021

Eu falei que a gente precisava de um reality pra rir.... — Anitta (@Anitta) February 12, 2021

É UM ABISSURDO A FORMA COMO A RÉDI GLOBO MANIPULA AS PROVAS A PONTO DE ENTREGAR ESCANDALOSAMENTE PARA A TURMA DE NEGO DIZEESETE! O KAROLCONKISMO ESCANCARADO E ABJETO, ANTICONSTITUCIONAL E DESLEGITIMA A LIVRE CONCORRÊNCIA. MUDANDO JÁ PRA @BandTV https://t.co/GBJpww1vDM — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) February 12, 2021

Não é possivel alguem ser tão cagada de sorte a ponto de escolher a última camisa que seria a 15, ou seja sendo a ULTIMA pessoa a jogar. E escolher direto a UNICA PALAVRA que iria decidir o lider. ps: nunca foi sorte sempre foi boninho#BBB21 Até o Thiago Arthur e da karol pic.twitter.com/bj0TzAIWY6 — Angel en venus ️‍♀️ (@amanda_en_VENUS) February 12, 2021

O Boninho no confessionário: tenha muito otimismo na prova do líder, Karol! A Karol: pic.twitter.com/Q5CdNMthaQ — sommelier de confusão (@brizolet) February 12, 2021

*karol conká é a nova líder* a timeline: pic.twitter.com/NUC9hMVAwx — mariana et al. (@anarcoprincess) February 12, 2021

eu vendo o boninho manipulando tudo e a Karol ganhando o líder hoje: #BBB21 pic.twitter.com/Ryy4l1HK2n — ʀᴀғs. ᴅɪʀᴀɴɪ (@rafaeladirani) February 12, 2021