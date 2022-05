Karol Conká diz que não iria para 'A Fazenda': 'Muita baixaria'

Rapper Karol Conka é uma das participantes do 'BBB 21' Foto: Fábio Rocha/ Globo

Karol Conká afirmou que não aceitaria um convite para participar do reality show A Fazenda. Em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana, na última quinta-feira, 12, a cantora foi questionada: "Você iria para A Fazenda?". "Acho que não... Acho que ia me estressar um pouco", respondeu.

Quando um dos apresentadores comentou que "a 'treta' na Fazenda é muito pior que no BBB", a artista continuou, sobre o programa da Record: "É muita baixaria. Acho que já não me encaixo muito, embora as pessoas achem que eu sou uma barraqueira - mas eu não sou. Eu fui uma pessoa explosiva, hoje controlo mais a minha animosidade".

No ano passado, Karol Conká participou do BBB21 e teve uma passagem marcada por diversas críticas ao seu comportamento por parte do público. Ela detém o recorde de maior rejeição da história da atração, tendo sido eliminada com 99,17% dos votos.

Em entrevista ao Poddelas, em 21 de abril, a artista revelou que não guarda mágoas de sua participação na casa: "Eu amei minha experiência no BBB. Não me arrependo e entraria novamente, para o terror do Brasil".