Karol Conká atribui brigas no ‘BBB’ a TPM

Karol Conká após polêmicas no Big Brother Brasil 21: 'tenho que ter limite na minha animosidade' Foto: Reprodução /GloboPlay

Foram dois dias de desentendimentos entre Karol Conká e Lucas Penteado no BBB21 e uma grande reação do público na internet, que considerou as atitudes e falas da cantora como bullying. A participante também foi acusada de xenofobia contra Juliette. Na tarde de terça-feira, 02, Karol e Lucas conversaram e fizeram as pazes. No dia seguinte, Karol disse que não poderia entrar na banheira de hidromassagem com os colegas porque estava menstruada e em seguida justificou seu comportamento agressivo nos últimos dias: “Eu estava de TPM”, disse. “Agora vou ficar toda amorzinho”.

Em conversa com Arcrebiano, ela afirmou: “Eu não posso culpar a TPM, mas é que na TPM tudo aflora. Eu me senti assim, de um jeito que eu não gosto de me sentir”.

Entenda a TPM

A tensão pré-menstrual causa oscilação hormonal, alteração de humor, irritabilidade e ansiedade, entre outros sintomas físicos e psicológicos. Situações de pressão e estresse podem piorar os sintomas.

A ginecologista Cláudia Gomes Padilla, diretora médica do Grupo Huntington Medicina Reprodutiva, explicou as consequências da TPM. “Quando a mulher passa pela TPM pode viver dias de muito desconforto e mudanças bem desagradáveis devido às alterações hormonais. É muito provável que a irritabilidade, as dores de cabeça e a insônia sejam ainda maiores. Esse sentimento gera ainda mais ansiedade e estresse nas mulheres e faz com que alguns dos sintomas da TPM fiquem ainda mais intensos”.

Karol e Lucas em paz

Na tarde de terça-feira, 02, Karol procurou Lucas no Quarto Colorido para fazer as pazes. "Eu não tenho raiva de você, eu senti raiva na hora", disse a sister, chamando o brother para almoçar: "Fiquei me sentindo mal", disse, se referindo ao epísódio em que mandou o ator ficar quieto para que ela almoçasse em paz.

A rapper explicou que perdeu a paciência com as provocações do colega. "A gente tem que ter limite. Assim como eu tenho que ter limite na minha animosidade", disse. "Eu sou orgulhosa".

Lucas assumiu o seu erro e aceitou as desculpas. "Eu agradeço. Se eu tivesse lá fora, eu teria apoiado profundamente os seus atos. Acho você mais vivida. Vejo em você e em Lumena minhas mães. Me desculpa por te colocar nessa posição. Eu vou lutar para isso não se repetir".

Karol disse que não vai mais provocar brigas e que entendeu que não é para tanto. “Espero que quem está lá fora assistindo entenda a dificuldade que é para você e pra mim de estar aqui. Eu não imaginava que era assim".

Após a conversa, os brothers se abraçaram: "Eu te perdoo, eu me perdoo. Obrigada por me perdoar também", disse Karol.

O ‘cancelamento’ popular da rapper na Internet chegou a causar prejuízos para ela fora da casa, que foi suspensa do Festival Rec-Beat, do canal GNT e perdeu mais de 200 mil seguidores, além do fã clube no Twitter.