Karina Barum, a Shirley 'manca', revê Danton Mello 20 anos depois

Danton Mello e Karina Barum como Adriano e Shirley em 'Torre de Babel' Foto: Globo / Divulgação

Os atores Danton Mello e Karina Barum, conhecida por ter interpretado a personagem Shirley 'manca' em Torre de Babel, se reencontraram no Vídeo Show de segunda-feira, 1º, após quase 20 anos do fim da novela.

Na trama, Danton era Adriano, também conhecido como 'chicletinho', par romântico de Shirley, personagem de Karina, conhecida como 'manca' na trama por sua dificuldade em andar. Os dois frequentavam o ferro velho em que trabalhava Jamanta (Cacá Carvalho).

Danton relembrou o acidente de helicóptero que sofreu na vida real no período em que a novela foi ao ar, quando foi fazer uma gravação para o Globo Ecologia em Roraima (leia mais aqui).

Danton Mello e Karina Barum Foto: Reprodução de 'Vídeo Show' (2018) / Globo

"Eu não tava com cadeira de rodas, mas tava andando com dificuldades, me recuperando ainda. Pra me preservar, me poupar, a gente acabou usando uma cadeira de rodas"

"A recuperação do Danton foi a cura da Shirley", completou Karina.

Clique aqui para assistir ao reencontro entre Danton Mello e Karina Barun no Vídeo Show.

VEJA TAMBÉM: Torre de Babel estreava há 20 anos; veja como estão os atores