Karen Gillan se despede de ‘Guardiões da Galáxia’: ‘Não sei se Nebulosa retornará’

Nebulosa, interpretada por Karen Gillan, é uma ciborgue assassina em ‘Guardiões da Galáxia’. Foto: Marvel Studios

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Karen Gillan usou as redes sociais para falar sobre o fim das gravações de Guardiões da Galáxia Vol. 3 e se despedir da sua personagem, a Nebulosa.

“Não sei se Nebulosa retornará além disso, é possível que este seja seu capítulo final. E, se for esse o caso, só quero agradecer a James Gunn por me dar uma personagem tão interessante, complexa e fascinante para interpretar”, publicou a atriz.

Nebulosa, inicialmente, é uma vilã da saga Guardiões da Galáxia. Ela é uma pirata sideral assassina, alienígena da espécie Luphomoid. A ciborgue serve a Ronan e Thanos e por ter habilidades cibernéticas preciosas, é uma adversária preocupante. Apesar da sua lealdade, Nebulosa nutre desafetos em relação a Gamora, sua meia-irmã. Obssessiva, ela não se permite ser mais fraca que Gamora e a competição a torna inimiga de Thanos, o que a leva a mudar de lado. Ela se torna uma heroína quando passa a ajudar os Guardiões da Galáxia e os Vingadores a derrotar seus adversários.

Karen interpreta Nebulosa desde 2013. Sua primeira aparição com a personagem foi em Guardiões da Galáxia, em 2014. Ela também participou da sequência, Guardiões da Galáxia Vol. 2, em 2017. Ao se despedir da personagem, a atriz comentou que foi a sua interpretação preferida. “Eu gostei dessa exploração mais do que de qualquer outra personagem que interpretei”, publicou no Instagram. Ela já chegou a raspar a cabeça, por conta da personagem.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 está em produção desde 2018, quando o projeto foi interrompido, por conta da demissão de James Gunn.