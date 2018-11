'Kally's Mashup' fatura 4 troféus no Meus Prêmios Nick e comprova sucesso com público brasileiro

Maia Reficco, Alex Hoyer e Lalo Brito comparecem ao Meus Prêmios Nick 2018. Foto: Cleiby Trevisan / Divulgação

A primeira visita ao Brasil já trouxe grandes conquistas para a carreira de Maia Reficco, Alex Hoyer e Lalo Brito. O trio desembarcou em solo brasileiro para promover a série Kally's Mashup, exibida pela Nickelodeon, e participar da 19ª edição do Meus Prêmios Nick, na noite da última quarta-feira, 7. As quatro indicações transformaram-se em prêmios: Programa de TV Favorito, Programa da Nick Favorito, Ship do Ano (Kally e Dante) e Artista de TV Favorito (Maia Reficco). Os artistas ainda fizeram uma performance no palco da premiação, sendo a única atração internacional da noite.

Exibida pela Nickelodeon, Kally's Mashup é inspirada na trajetória musical do produtor de Glee, Adam Anders, e faz sucesso no País. A segunda temporada estreou com exclusividade no Brasil, antes de qualquer país da América Latina. Os 45 novos episódios começaram a ir ao ar a partir de 22 de outubro e continuam trazendo as aventuras de Kally, uma jovem que largou a cidade pequena em busca de um sonho: estudar na escola de música mais prestigiada da Argentina. Apesar de ser a mais nova do conservatório, a jovem esbanja talento. "Kally é muito forte, apaixonada e trabalhadora. Essa temporada ela tenta entender como lidar com a música pop, música clássica e seu relacionamento com Dante. Então é basicamente sua história de amadurecimento", explica a protagonista Maia. Os outros dois personagens, Dante e Andy, seguem a mesma linha de evolução na vida pessoal, mas também no universo da música.

As audições para os papéis foram momentos marcantes para o trio. Além de ser o primeiro trabalho deles na música, todo o processo correu rápido e em pouco tempo eles já faziam parte do elenco. "Eles me viram pelo Instagram e eu consegui uma audição em uma quinta-feira à noite, me lembro perfeitamente. Eu fiz a audição sozinha, coloquei o celular em frente ao piano e cantei Dangerous Woman, da Ariana Grande. Eu não levei super a sério, tentei ser eu mesma, bem espontânea. No dia seguinte, me ligaram e eu comecei a chorar, não conseguia acreditar. Dois dias depois fui para Miami e gravei o episódio piloto", relembra Maia.

A música, a dança e as artes em geral sempre estiveram presente na vida dos três. Filho de músicos, Alex tinha 13 anos quando começou a se interessar: "Antes disso, eu só queria saber de esportes e queria ser um jogador de futebol profissional. Mas aí as coisas começaram a mudar e me apaixonei pela música". Já Lalo começou cedo, por volta dos 3 anos. Sua primeira performance foi de Mariachi, gênero musical popular do México, onde nasceu. Maia também acredita ter sido uma paixão inata: "Minha mãe é cantora, nasci em Boston, uma cidade cheia de música, então, eu sempre estive cercada de música desde que nasci". Aos 8 anos, contou para a mãe que queria seguir a carreira de cantora e começou a ir atrás de seu sonho.

As indicações e, claro, os prêmios que a série levou no Meus Prêmios Nick reforçam a vitória de artistas de sucesso. No entanto, Maia acredita que o triunfo vai muito além disso: "Não é sobre vencer, mas ser grata por tudo isso, pelos fãs que votaram sem parar, porque no final do dia, o que importa é a conexão que você tem com eles, ganhando ou não", reflete.

Com tantas entrevistas, prêmios e sucesso entre os fãs, uma coisa é certa: o público espera mais temporadas e desdobramentos da história! Apesar de ainda não ter a confirmação, Maia garante que se eles pedirem, terá. "A segunda temporada só aconteceu por causa dos fãs, então acredito que com a terceira seja a mesma coisa", pondera.

19ª edição do Meus Prêmios Nick

Além do trio de Kally's Mashup - o grande vencedor da noite -, outros artistas também marcaram presença nos palcos da premiação. Luan Santana animou a plateia ao cantar a música Vingança com MC Kekel. Apesar de não ter comparecido, Anitta faturou três prêmios, ficando atrás apenas de Kally's Mashup. A dupla sertaneja Matheus e Kauan cantou hits de sucesso e encerrou o evento com um banho de slime, a clássica massinha verde e gosmenta, ao lado da apresentadora Maisa, que agradou ao público com sua simpatia e animação.

Confira os vencedores desta edição:

Canal de Youtube Favorito: Maisa Silva

Youtuber Musical Favorito: BFF Girls

Gamer do Ano: Bibi Tatto

Fandom do Ano: BTS Army

Artista Internacional Favorito: Ariana Grande

Gata Trendy: Anitta

Gato Trendy: Alok

Artista Musical Favorito: Anitta

Filme Favorito: Fala Sério, Mãe!

Desenho Animado Favorito: Bob Esponja

Artista de TV Favorito: Maia Reficco

Programa de TV Favorito: Kally's Mashup

Instagram Favorito: Larissa Manoela

Atleta Favorito: Neymar

Hit do Ano: Medicina

Ship do Ano: Kally e Dante (Kally's Mashup)

Revelação Musical: MC Bruninho

Programa da Nick Favorito: Kally's Mashup

Meme do Ano: Tite caindo

