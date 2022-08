‘Justiceiras’: novo filme da Netflix estreia em setembro

Maya Hawke e Camila Mendes protagonizam novo filme da Netflix Foto: Twitter/@netflix

Maya Hawke e Camila Mendes protagonizarão o novo filme da Netflix, Justiceiras, que teve o trailer divulgado nesta terça-feira, 9, nas redes sociais do streaming.

O filme conta a história de Drea (Camila Mendes), uma estudante popular que vê sua vida arruinada após seu ex-namorado vazar fotos íntimas suas na internet. Compondo a trama, Eleanor (Maya Hawke), é uma garota rebelde acusada por uma colega de colégio a forçar um beijo. As duas jovens buscam vingança das pessoas que as humilharam traçando um plano juntas.

O drama adolescente mistura humor ácido tendo como pano de fundo festas, romances e alguns acidentes no meio da trama, como um incêndio e uma batida de carro.

O longa é inspirado no clássico de 1951, Strangers on a Train, do diretor Alfred Hitchcock.

A produção inédita chega à Netflix em 16 de setembro de 2022 e é dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, uma das roteiristas de Thor: Amor e Trovão. O filme ainda conta com a atuação de Jonathan Daviss, Alisha Boe, Rish Shah e a participação especial de Sophie Turner.