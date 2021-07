Juliette, Xuxa, Tatá Werneck e Iza estarão no Prêmio Multishow; confira

Juliette, Xuxa, Tata Werneck e Iza estarão no Prêmio Multishow, que ocorrerá em dezembro Foto: Multishow

O Prêmio Multishow 2021 já tem data para ir ao ar: 8 de dezembro. A exibição, com o comando de Iza e Tatá Werneck, ocorrerá direto do Rio de Janeiro e trará como tema "Imagine um Mundo de Música"

Esta será a 28ª edição da cerimônia, que busca celebrar as principais produções musicais e os artistas brasileiros do ano.

Haverá participação de Xuxa, a bordo de sua icônica nave, que vai entregar o troféu ao vencedor de uma das categorias e interagir com as ativações digitais ao longo da noite. Juliette Freire, vencedora do BBB 21, também é presença confirmada. A paraibana vai apresentar uma das categorias e está preparando uma surpresa para o público.

"Sabemos da importância do prêmio para o mercado, para os artistas e para o público e a cada ano procuramos inovar e surpreender. Nesta edição, a ideia é que todos sejam transportados para um novo mundo por uma noite. Um mundo de música." explica Tatiana Costa, diretora do Multishow.

O pré-show vai funcionar como uma estação de transporte para o mundo da música, sob o comando de Didi Wagner, Titi Muller, Laura Vicente, Dedé Teicher e China. O conteúdo digital vai transitar entre os ambientes tendo à frente a dupla Diva Depressão.