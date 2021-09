Juliette canta com Sandy em 'Domingão com Huck'; confira

A vencedora do 'BBB 21', Juliette Freire, e a cantora Sandy Foto: Instagram/@sandyoficial

Juliette Freire foi homenageada neste domingo, 26, por Luciano Huck, no Domingão. A vencedora do Big Brother Brasil 21 participou do quadro Visitando o Passado e entrou em um cenário que reproduzia a casa que morou na infância, em Campina Grande.

Além de cantar singles do primeiro álbum da carreira musical, como Diferença Mara e Bença, Juliette foi surpreendida com um pedido de Sandy, que surgiu no palco do programa.

"Meu Deus, nunca na minha vida eu esperava isso! Não tava nem preparada e já chorei ali", disse a paraibana.

Nas redes sociais, os fãs repercutiram o encontro das duas. "Não sabia que eu precisava ver Juliette cantando com a Sandy, até ver a Juliette cantando com a Sandy", comemorou uma internauta. "Foi lindo demais, foi incrível", disse outro.

Assista ao vídeo:

não sabia que eu precisava ver juliette cantando com a sandy, até ver a juliette cantando com a sandy pic.twitter.com/e15ShCDZUs — line (@tuitalinne) September 27, 2021

A intocável Sandy saiu de casa pra cantar com Juliette, que momento esse minha gente.#sandynodomingao #juliette #DomingaoComHuck pic.twitter.com/hY3HstNO9T — MUSICAMENTE (@musicamentee) September 27, 2021

Bom dia gente, ainda não superei essa perfeição de apresentação e acho difícil superar algum dia. Foi lindo demais, incrível um encontro de pesoas de luz e de puro amor. Definição de perfeição esse dueto da @juliette com a Sandy Um dia incrível pra tds vc's. Xêro no zóio pic.twitter.com/DoMUNJqMYx — Alê Jackson (@alessa_alejacks) September 27, 2021

Gente… nunca tinha notado como o timbre da Juliette é muitoooo parecido com o da Sandy. Que bonito ❤️ pic.twitter.com/IUpXZOyzjC — Leo Rocha (@leorochaaa) September 27, 2021

No perfil no Instagram, Sandy publicou uma série de fotos em que aparece cantando com Juliette Freire, no Domingão.

"Valeu, Luciano Huck, pelo carinho com que você me recebe sempre, e agora, pela primeira vez no seu Domingão! Obrigada pelo convite pra fazer essa surpresa pra Juliette, tão fofa! Brilhe muito, Juliette! E obrigada pelo enorme carinho. Amei tudo!", escreveu.