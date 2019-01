Julia Roberts não volta para 2ª temporada de ‘Homecoming’

Julia Roberts atua na primeira temporada de 'Homecoming'. Foto: Jennifer Clasen/Divulgação/Amazon

A atriz Julia Roberts, que estava participando de Homecoming como atriz e produtora executiva, não voltará a atuar na segunda temporada da série, ainda sem data de estreia. No entanto, ela segue como produtora do projeto, ao lado do criador Sam Esmail. As informações foram obtidas pelo The Hollywood Reporter.

Homecoming é uma série norte-americana exibida pelo serviço de streaming da Amazon e baseada em um podcast homônimo. A trama conta a história de três amigos que trabalham em uma agência de governo e desejam retornar à vida civil.

A série recebeu três indicações ao Globo de Ouro, inclusive de melhor atriz em série com Julia Roberts, mas não faturou nenhum prêmio.