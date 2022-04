Josh Brolin explica por que recusou papel em 'Jurassic World'

Josh Brolin recusou papel em 'Jurrasic World'. Foto: Mike Blake/Reuters

Josh Brolin, ator que deu vida ao Thanos nos filmes da Marvel, foi convidado para interpretar o personagem Owen Grady em Jurassic World, famosa produção de Steven Spielberg, mas recusou.

Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, de Josh Horowitz, ele disse que não se via participando da produção. "Com todo respeito ao Steven, mas eu não conseguia me imaginar fazendo isso. Não conseguia me imaginar nesse papel. E estou muito feliz com a minha decisão."

Quem assumiu o personagem foi o ator Chris Pratt e Josh elogiou a atuação dele. "Fiquei contente com o que Chris fez, porque ele era o cara certo para o papel."