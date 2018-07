José Trajano tem contrato rescindido com ESPN Brasil

José Trajano tem contrato rescindido com a ESPN. Foto: Divulgação/ESPN

Nesta sexta-feira, 30, a ESPN Brasil confirmou que José Trajano teve seu contrato rescindido. O ex-diretor de jornalismo do canal atuava no programa Linha de Passe como comentarista e estava há 20 anos no canal.

A informação foi divulgada por meio de um comunicado interno da emissora enviado aos funcionários. Não há detalhes sobre o motivo do desligamento, nem se a iniciativa foi da própria ESPN ou foi pedido de Trajano.

Nas redes sociais, a notícia gerou revolta dos telespectadores:

A demissão do José Trajano significa a derrocada final da ESPN Brasil. — Antonio (@mafm17) 30 de setembro de 2016

José Trajano fora da ESPN é algo absurdo — misaelszytko (@misaelszytko) 30 de setembro de 2016

ESPN anunciou a saída de José Trajano. O que tenho para falar sobre ele: Eu queria ter sido um subordinado dele. Apenas que isso. — Vessoni (@Vessoni) 30 de setembro de 2016

A @ESPNagora demitiu um grande profissional - José Trajano. Perdeu muito de sua identidade. Espero que tenha um bom motivo para tal ato. — Carlos Henrique (@ch_rn) 30 de setembro de 2016