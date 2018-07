José Loreto em dose dupla: mulherengo na TV e lutador no cinema

Loreto na pele de Adônis, o mulherengo de Haja Coração. Foto: Divulgação

Longe das novelas desde 2014, quando interpretou o vilão Pedro em Boogie Oogie (2014), José Loreto faz seu retorno à dramaturgia da Globo em Haja Coração, nova novela das 19h, na pele do mulherengo Adônis. Na trama, ele se envolve em um triângulo amoroso com as filhas de Francesca, vivida por Marisa Orth.

"O Adônis é um cara cheio de energia e que se mete em algumas escolhas erradas, além de ficar apaixonado por duas mulheres bem diferentes. Tem sido muito prazeroso e divertido interpretar esse personagem", explica Loreto.

Adônis é irmão de Apolo, interpretado por Malvino Salvador, que, curiosamente, seria a primeira escolha do diretor Afonso Poyart (2 Coelhos/2012) para fazer o papel do ex-campeão da UFC, José Aldo, no filme biográfico Mais Forte que o Mundo, que acabou protagonizado por Loreto.

José Loreto na pele de José Aldo no longa 'Mais Forte Que O Mundo'. Foto: Divulgação

"Não houve nenhum estranhamento ou algo do tipo. A agenda do Malvino estava lotada na época das filmagens, o que é normal acontecer com os artistas desse cacife. Eu precisava de uma entrega total para esse personagem e, felizmente, o José Loreto preencheu todo esse requisito e deu todo seu sangue, de verdade até, em cena", afirma o Poyart.

A atriz Cléo Pires, que também integra o elenco de Haja Coração, na pele de Tamara, faz o par romântico com Loreto em Mais Forte Que O Mundo.

"Foi maravilhoso trabalhar com a Cléo, ela é fantástica, se demonstrou uma grande parceira durante toda a filmagem", contou José para o E+ durante a coletiva de imprensa do filme, que estreia dia 16 de junho nos cinemas de todo o Brasil.

Questionado se o encontro romântico da telona irá se repetir em Haja Coração, Loreto respondeu: "Nossos personagens ainda não se cruzaram, nossos núcleos ainda não tiveram nenhum tipo de ligação, infelizmente. Mas só de ter a Cléo na equipe da novela já engradece o projeto. Iria ser incrível repetir essa dose".