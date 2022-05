José Loreto compartilha fotos nos bastidores de 'Pantanal'; confira

O ator José Loreto nos bastidores da novela 'Pantanal'. Foto: Instagram/@joseloreto

O ator José Loreto compartilhou várias fotos dos bastidores da novela Pantanal, da TV Globo, nos últimos dias. No sábado, 28, e no domingo, 29, o artista publicou imagens em uma piscina inflável, algumas delas com as atrizes Dira Paes e Paula Barbosa, em um dia de folga entre as gravações da novela.

Já na segunda, 30, Loreto compartilhou um clique tirado pelo colega de elenco Juliano Cazarré, em que aparece montado em um cavalo. "Segundemos com sorriso na lata, sem os pés nos estribos e segura peão", escreveu o artista.

Desde o início da novela, o ator tem publicado diversas imagens de paisagens no Pantanal e momentos com os amigos e artistas do elenco.