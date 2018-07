Jornalista mexicana chora ao noticiar morte da mulher de um colega

Yuriria Sierra se emociona ao noticiar a morte da mulher de um colega de trabalho no México. Foto: Reprodução de cena do programa 'Imagen Noticias'/Youtube/Imagen Noticias

A jornalista mexicana Yuriria Sierra, apresentadora do canal Imagen Televisión, não conteve a tristeza ao saber e noticiar ao vivo a morte da mulher de um colega de trabalho.

A mulher do operador de áudio Julio Ocaña morreu depois de aguentar 73 horas debaixo dos escombros resultantes do terremoto que atingiu a região central do México.

"É uma notícia muito triste. Mandamos um abraço gigantesco para Julio, para seu filho e toda família. Estaremos aqui para abraçá-lo nos próximos dias", disse a âncora do telejornal.

Visivelmente emocionada, Yuriria completa dizendo que o grupo de televisão também é a casa de Ocaña e que toda a equipe estará lá para recebê-lo quando ele estiver pronto para voltar a trabalhar.

Confira o trecho abaixo (em espanhol):