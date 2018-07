Jornalista leva soco durante transmissão ao vivo na Rússia; assista

Jornalista é socado ao vivo em TV russa Foto: Twitter / @ddb1

O repórter Nikita Razvozzhayev levou um soco em uma transmissão ao vivo em frente ao parque Gorki, em Moscou, durante as festividades do Dia do paraquedista no país.

De acordo com o Daily Mail, o agressor vestia uma camiseta de uma organização terrorista que busca tomar o controle de parte da região leste da Ucrânia, e gritou palavras sobre o país durante a agressão. Ele foi preso pouco depois de socar o jornalista.

Confira o vídeo abaixo: