Jornalista da RedeTV!, Felipeh Campos revela câncer de testículo

Felipeh Campos no 'A Tarde É Sua'. Foto: Reprodução de 'A Tarde É Sua' (2018) / RedeTV!

O jornalista Felipeh Campos, colega de Sonia Abrão no A Tarde É Sua, da RedeTV!, revelou nesta quinta-feira, 16, ter sido diagnosticado com um câncer de testículo.

"Há uns dois meses comecei com algumas dores na altura do abdôme, do púbis, aí fui procurar o médico e a gente fechou o diagnóstico de um carcinoma agressivo. Infelizmente a gente não pode operar porque está próximo à [artéria] aorta", explicou no programa desta tarde, no qual se emocionou e chorou ao vivo.

Na madrugada de quarta para quinta, Felipeh contou em seu Instagram que descobriu o diagnóstico após a realização de um auto exame: "Nunca imaginei que um 'caroço' testicular pudesse ocasionar um tratamento delicado que começou hoje!"

"Não morrerei por isso, não mesmo. Mas precisarei de muito apoio nesta fase tão delicada. Ficarei careca sim, terei dias tristes e, através do amor que me cerca, os sinais de melhora já são grandes. Quero aprender muito sobre a vida", afirmou.

O jornalista também deixou um ditado a seus seguidores: "A vida de vez em quando sacode nossa árvore para que os frutos que estejam podres caiam e venha o renascimento. É nessa vibe mesmo que estou, do renascimento. Tenho pessoas incríveis ao meu lado"

Felipeh também fez questão de agradecer a apresentadora Sonia Abrão, com quem trabalha no A Tarde É Sua: "Foi uma das primeiras pessoas que soube e me acolheu de uma forma muito digna".

Há alguns dias, o jornalista havia feito uma postagem ressaltando a importância do auto exame: "Tumor testicular é tão grave quanto o de mama! É tratável quando diagnosticado no início e aumentam as chances de cura".

Confira abaixo o depoimento de Felipeh no A Tarde É Sua e outras postagens feitas por ele: