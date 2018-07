Jornalista da Globo News faz brincadeira ao falar sobre morte de Carrie Fisher

Jorge Pontual faz piada ao falar da morte de Carrie Fischer na Globo News. Foto: Reprodução/Globo News

Durante o Globo News em Pauta da última terça-feira, 27, o jornalista Jorge Pontual falava da morte de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia de Star Wars, quando resolveu fazer uma brincadeirinha.

Ele falou da tristeza da morte da atriz e como ela deixaria saudades, falou sobre seu livro biográfico e sobre as reações de sua morte nas redes sociais e disse que a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, um dos personagens do Star Wars, e imitou o som que ele fazia.

A piada rendeu muitas risadas - um pouco constrangidas - dos outros repórteres do estúdio e, poucos minutos depois, o vídeo da fala de Pontual viralizou nas redes sociais. Alguns internautas criticaram o jornalista e o acusaram de desrespeito com a morte da atriz, enquanto outros elogiaram sua postura e viram a brincadeira como uma homenagem.

@JorgePontual @JorgePontual eu amei! Aqui em casa somos todos fãs de star wars! Parabéns pelo seu senso de humor! Rimos muito! — Kika Fragoso (@kikafragoso) 28 de dezembro de 2016

@JorgePontual avisa aí quando morrer um filho seu, uma filha, um irmão ou irmã, os pais, para a gente gargalhar por aqui... — Hans Zimmer (@HansZimmer14) 28 de dezembro de 2016

#JorgePontual acaba de criar uma nova postura no jornalismo. É possível sim, ao comentar sobre uma morte, fazer piada, sem ofender o morto. — Mário Horta Barbosa (@mariohorta) 28 de dezembro de 2016

Jorge Pontual errou demais a hora de fazer essa piada — Matheus Pinto (@matheusopinto) 28 de dezembro de 2016

@JorgePontual Tem uma enorme diferença entre humor e deboche, descaso, falta de respeito. Animal. — Leon Peixoto Fabri (@leonfbr) 28 de dezembro de 2016

O jornalista então se defendeu das críticas em seu perfil do Twitter:

Muito engraçado, pseudojornalistas chorando a "morte do jornalismo" porque eu tratei com bom humor da grande figura que foi Carrie Fisher — Jorge Pontual (@JorgePontual) 28 de dezembro de 2016

Carrie Fisher fazia piada com a própria morte. Por essas e outras eu amo Carrie Fisher pic.twitter.com/i9zXWxFz7S — Jorge Pontual (@JorgePontual) 28 de dezembro de 2016

E aí, qual é a sua opinião sobre o comentário do jornalista?