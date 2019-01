Jornalista da Globo News cai em 'gemidão' do WhatsApp ao vivo

Momento em que 'gemidão' do WhatsApp vai ao ar na Globo News. Foto: Reprodução de 'Estúdio i' (2019) / Globo News

Durante uma entrevista com o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), o programa Estúdio i, da Globo News, contou com a inusitada 'invasão' do já conhecido 'gemidão' do WhatsApp.

A apresentadora Leila Sterenberg terminava de ler uma mensagem enviada por um espectador quando o constrangedor gemido surgiu. Logo na sequência, a apresentadora chamou o intervalo comercial.

Internautas apontaram que o autor do deslize teria sido o jornalista Octavio Guedes - que aparece logo à direita do telão com Major Olímpio. Ele aparece mexendo no celular pouco antes da imagem mudar para a questão do espectador.

Confira o momento abaixo:

Jornalista cai no gemidão do Zap durante debate sobre posse de armas na GloboNews obrigado ao @gastaodon por avisar pic.twitter.com/3GrYgWjuMU — bebê atropelado (@enjoadim) 11 de janeiro de 2019

