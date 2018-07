Jornalista da Globo aparece ao vivo vestida de jacaré

A repórter Susana Naspolini apareceu vestida de jacaré ao vivo no 'RJTV'. Foto: Instagram/susananaspolini

A repórter da TV Globo Susana Naspolini apareceu fantasiada de jacaré na primeira edição do RJTV desta segunda-feira, 30, ao vivo. O desafio foi proposto por moradores do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, que se reuniram para comemorar a construção de uma ponte no Canal das Tachas, também conhecido como Canal do Jacaré, uma vez que no rio abaixo dela há vários desses animais.

"Desafio posto, desafio aceito, desafio cumprido", disse a jornalista ao aparecer ao vivo no programa com uma roupa e cabeça de jacaré.

Susana tem acompanhado a solicitação dos moradores há dez meses e, nesse tempo, já se reuniu com a população outras seis vezes. De acordo com o período, ela já se fantasiou para o carnaval, de coelhinho da Páscoa e de caipira.

Com a fantasia de jacaré, ela cobrou do secretário municipal de urbanismo, Índio da Costa, a finalização da obra - ainda faltam guarda-corpo e ele prometeu uma tela nas grades de proteção.

No Instagram, a jornalista publicou uma foto com a fantasia.

