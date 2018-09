Jornal 'The New York Times' vai lançar série de TV

Jornal, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos, vai investir em nova plataforma. Foto: Pixabay

O jornal americano The New York Times está desenvolvendo uma série de notícias de televisão, de acordo com uma uma vaga publicada em seu website.

A página informa que o jornal está produzindo uma série que vai combinar a credibilidade do jornalismo com o storytelling, visuais inovadores e a melhor qualidade das produções em vídeo. A série terá investigações inovadoras, reportagens in loco, entrevistas de repercussão e novos formatos, ainda de acordo com a descrição da vaga.

"O programa de TV será uma nova plataforma para o jornalismo do Times. Seus produtores terão acesso a todos os cantos da nossa organização e seus 1.450 jornalistas espalhados pelo mundo por histórias importantes", explica o anúncio.

O jornal vai trabalhar no projeto com a empresa Left/Right, que produziu o programa This American's Life e também o programa The Circus, para o canal Showtime.