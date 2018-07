Jornal Nacional estreia novo cenário

Foi nesta segunda-feira a estreia do novo cenário do Jornal Nacional Foto: Sergio Zalis/Globo

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentaram o prinicpal jornal do País em um cenário bem diferente na noite desta segunda-feira, 19. A partir de hoje a bancada está no centro da redação, e não mais no andar de cima.

O efeito imediato é a aproximação do telespectador em relação à equipe do jornal - apresentadores e jornalistas. Segundo a reportagem apresentada na edição, "o novo cenário foi feito pensando em gente". Na opinião de Renata, "agora todos os jornalistas estão integrados ao JN".

Boa noite especial já na casa nova! O #JN está no ar! pic.twitter.com/eC6tmcLCHe — Jornal Nacional (@jornalnacional) 19 de junho de 2017

3D. A maior alteração se vê na saída para o intervalo. O anúncio das notícias do próximo bloco aparece em uma tela LCD dupla, que também recebe projeção aumentada e, assim, dá um efeito 3D nas imagens. Como explicou a reportagem, "o novo cenário é formado por duas camadas de imagens. Primeiro um vidro de 15 metros em curva, que varia do fosco para o transparente. E, ao fundo, um telão gigante de três metros de altura por 16 de largura".

No aspecto gráfico, as artes de reportagens sobre corrupção, por exemplo, agora são projetadas na tela que separa a bancada dos demais jornalistas. Antes essas artes apareciam como se fosse em outra tela.

A redação está distribuida em filas diagonais ao centro da bancada, e não mais atrás dos apresentadores. Bonner comenta que com isso o noticiário só tem a ganhar, uma vez que está no meio da apuração do País e do mundo.

Um outro estúdio foi construído para o JN. São 1.370 metros quadrados, o dobro do espaço anterior.

Como já havia anunciado o Estado, também houve uma mudança no contato com especialistas e correspondentes. Bonner e Renata fazem o chamado de pé, como já acontecia no contato com Maju, apresentadora da previsão do tempo.

Veja os comentários dos usuários do Twitter sobre o novo cenário do JN.

Pra apresentar o jornal nacional agora tem que chegar até a bancada sem disparar o alarme #JNDeCasaNova pic.twitter.com/9a4eSruBOo — Anira (@Matheuzzzao) 19 de junho de 2017

William Bonner e Renata Vasconcelos prontos para apresentar no novo cenário do Jornal Nacional #JN pic.twitter.com/jJgPbYO3NQ — O Livro do Eli (@olivrodoeli) 19 de junho de 2017

O NOVO JORNAL NACIONAL TÁ MT BLACK MIRROR BICHO!!! — Baronesa do Pó (@alissonnobrien) 19 de junho de 2017