'Jornal Hoje': saiba quando Maju Coutinho vai voltar de férias

A apresentadora Maju Coutinho. Foto: Reprodução de chamada de Maju Coutinho no 'Jornal Hoje' (2019) / Globo

César Tralli apresentou o Jornal Hoje desta terça-feira, 1º, substituindo Maju Coutinho, que saiu de férias desde ontem. A jornalista já anunciou quando vai retornar ao telejornal da Globo: 17 de dezembro, uma quinta-feira.

"Nossa querida Maju já está curtindo as merecidas férias", escreveu César pouco antes de entrar no ar. A apresentadora também falou sobre sua saída temporária do comando do Jornal Hoje em um story.

"Gente, 30 de novembro... Passou o 2º turno, já estou saindo de férias. Pego 15 dias. César Tralli chega aqui no comando do JH. É isso, vai cuidar da lojinha. Beijo, obrigado pela companhia e fiquem com o Tralli agora!", disse em vídeo na segunda-feira.

Confira abaixo as postagens sobre a saída temporária de Maju Coutinho do Jornal Hoje: