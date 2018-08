Jornal ao vivo na Argentina é interrompido por comemoração de gol

Apresentadores riram da situação ao serem interrompidos. Foto: Reprodução do programa 'Minuto a Minuto'

O gol que garantiu a classificação da Argentina para as oitavas de final na Copa do Mundo foi motivo de muita comemoração e para interromper um jornal ao vivo no país sul-americano.

Julian Guarino e Daniela Ballester apresentavam o programa jornalístico Minuto a Minuto, da rede C5N, e falavam sobre economia quando ouviram gritos de 'gol'.

A comemoração efusiva vinha dos bastidores, onde a equipe do telejornal assistia à partida contra a Nigéria.

"Sim, sim, um gol da Argentina. Isso que estão escutando são nossos colegas", disse Daniela. O momento foi compartilhado no Twitter da rede de TV. Em outra gravação, a equipe aparece vibrando.

No fim da semana passada, os argentinos não pareciam muito confiantes após a derrota para a Croácia. Na ocasião, o apresentador de um programa de TV esportivo fez um minuto de silêncio pela 'morte' da seleção.