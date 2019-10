Jorge Fernando ganhará homenagem na programação do Canal Viva

Jorge Fernando morreu de parada cardíaca em decorrência de um aneurisma. Foto: Clayton de Souza/Estadão

O Canal Viva fará uma homenagem ao diretor Jorge Fernando, morto no último domingo, 27, aos 64 anos, após sofrer um aneurisma.

"Em memória ao diretor Jorge Fernando", às 20h desta segunda-feira, 28, o Viva exibirá dois episódios de Sai de Baixo que contaram com participação especial do ator e diretor - fazendo com que Os Trapalhões e Os Caras de Pau não sejam exibidos em seu horário na programação.

No serviço de streaming Viva Play, ficarão disponíveis por uma semana produções em que Jorge Fernando trabalhou como diretor: a temporada de completa de Dercy de Verdade e três episódios de Sai de Baixo.

Jorge Fernando também recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais por parte de artistas com quem trabalhou ao longo da vida, como Leandro Hassum, Ingrid Guimarães e Edson Celulari.

