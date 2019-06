Jonathan e Drew Scott, do ‘Irmãos à Obra’, desembarcam em agosto no Brasil

Os irmãos Jonathan e Drew Scott, apresentadores do 'Discovery Home & Health' Foto: Reprodução/Discovery Home & Health

Jonathan e Drew Scott, mais conhecidos pela série Irmãos à Obra, do canal Discovery Home & Health, estarão no Brasil na segunda quinzena de agosto. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

A campanha para engajar os brasileiros pedindo que os irmãos visitem o Brasil, realizada pelo Discovery Home & Helth, reuniu aproximadamente oito milhões de internautas com a hashtag #vemirmãosaobra.

Aos 41 anos, os gêmeos canadenses começaram à frente do reality, em 2011, cujo nome original é Property Brothers.

A série Irmãos à Obra é um dos realities de maior audiência do segmento. O Brasil é um dos países em que Drew e Jonathan mais fazem sucesso. O seriado estreou há seis anos e teve sete temporadas exibidas aqui.

Durante o programa, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel, claro, tudo com o aval dos compradores.