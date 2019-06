Jonas Brothers tocam 'Sucker' em instrumentos musicais infantis

O trio Jonas Brothers durante programa de Jimmy Fallon. Foto: Youtube/JimmyFallon

Jonas Brothers tocaram a canção Sucker usando instrumentos musicais durante edição do programa do americano Jimmy Fallon.

A música faz parte do álbum Happiness. Este é o mais novo trabalho do trio em dez anos.

"Escrever esse álbum foi pessoal e intenso e o fato de vocês tê-lo agora me fez muito emotivo. São dez anos e nós não podemos agradecê-los o suficiente", disse Joe Jonas no Twitter.

Com 14 faixas, o disco já está disponível nas plataformas de streaming. Jonas Brothers divulgarão o novo trabalho em turnê pelos Estados Unidos a partir de agosto deste ano.

Assista ao vídeo:

Não é a primeira vez que Jimmy Fallon recebe cantores ou bandas que tocaram utilizando instrumentos musicais. Em setembro de 2018, ele convidou os rapazes do Aerosmith para a performance. Na ocasião, eles tocaram Walk This Way.

Assista ao vídeo: