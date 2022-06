Jon Snow, de 'Game of Thrones', ganhará série na HBO, diz site

Kit Harrington como Jon Snow na série 'Game of Thrones'. Foto: HBO

Um novo spin-off de Game of Thrones está sendo desenvolvido pela HBO, segundo o site The Hollywood Reporter. De acordo com o site, desta vez a história será focada no personagem Jon Snow, vivido pelo ator Kit Harington na série de sucesso do canal de televisão.

Se a produção for confirmada, o artista deve voltar a viver Jon Snow, mas ainda não há detalhes sobre o que seria abordado na trama.

Na oitava e última temporada de Game of Thrones, o personagem descobre que seu nome verdadeiro era Aegon Targaryen e que ele seria herdeiro ao Trono de Ferro. No entanto, Snow é exilado de Westeros e viaja pela Muralha do Norte, abandonando sua antiga vida.

O primeiro spin-off da série, House of the Dragon, estreia na HBO Max em 21 de agosto e já ganhou pôsteres e teaser oficial.

Confira: