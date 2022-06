Jojo Todynho é eliminada no 'Dança dos Famosos' e faz pedido: 'Globo, me contrata'

Jojo Todynho foi eliminada no 'Dança dos Famosos'. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Jojo Todynho não se deu bem na salsa e foi eliminada do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 12, por causa de dois décimos. Após o resultado, a funkeira aproveitou para pedir um emprego na Rede Globo.

"Muito obrigada a todos. Vou aproveitar aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no BBB, em uma novela, Gloria Perez, alguém. Me bota aí, por favor", brincou ela.

"No Domingão, você tem lugar garantido, é só querer ficar", disse Luciano Huck para ela. "Deixa eu ser sua assistente de palco", respondeu Jojo.

JOJO É ENTRETENIMENTO PURO pic.twitter.com/FY5pK5Ktwy — Dudu (@Dudu) June 12, 2022

Em clima do Dia dos Namorados, antes de dançar, Jojo recebeu uma declaração do seu marido, Lucas Souza, e brincou: "Depois dessa, hoje é chicote."

"Depois dessa hoje é chicote." (Jojo depois da declaração do marido) Juliette e Grazi: ️️️️️️️#Dançadosfamosos pic.twitter.com/AfnBFjk20I — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 12, 2022

O programa também contou com duas participações especiais: Grazi Massafera e Juliette Freire foram as convidadas para compor o júri artístico do reality show de dança.