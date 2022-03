Jojo Toddynho confirma participação na ‘Dança dos Famosos’

Jojo Todynho confirma participação no 'Dança dos Famosos' e comemora a possibilidade de realizar um sonho antigo: dançar Balé. Foto: Instagram / @jojotodynho

A nova temporada do quadro Dança dos Famosos começa nesse domingo, 27, e a primeira convidada confirmada marcou presença no programa Encontro, nesta segunda, 21: a cantora Jojo Todynho.

Quando questionada por Fátima Bernardes sobre quais ritmos a preocupam mais, Jojo garantiu que vai tentar improvisar se esquecer parte da coreografia. “Se eu esquecer algum passo, eu dou uma improvisada, se colar colou. Mas vou falar a verdade: tô com medo”, respondeu.

Ela ainda relembrou um sonho de infância que o quadro está possibilitando que ela viva: o amor pelo Balé. Jojo relembrou que durante a infância ela carregava esse sonho, mas não teve a oportunidade de praticar. Diziam que ela não tinha o ‘perfil’ de uma dançarina de Balé.

“Vai ser uma superação para mim. Vou descobrir uma nova Jordana, porque eu queria fazer Balé. Mas eu tinha muita energia e a minha tia me colocou para fazer luta. Ela falou: 'Você não tem perfil para fazer Balé’. Então também vai ser uma realização pessoal, porque eu não pude fazer o Balé, fui fazer luta, que também é minha paixão e hoje eu vou poder dançar e descobrir esse meu lado”.

A funkeira conta com a torcida do seu bairro de origem, Bangu, no Rio de Janeiro, para incentivá-la nos palcos e teme a Valsa. “Olha, a Valsa e o Forró. Eu quero saber se eu vou ser boa nisso”. Jojo é vista por Fátima como amada pelo público. “Torcida não vai faltar, né?”, comentou a apresentadora, que foi ovacionada pela plateia.

“Eu vou levar só na malemolência. Vou mostrar o gingado de Bangu! Será que Bangu vai virar de novo?”.