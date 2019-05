Johnny Galecki mostra cenário de 'The Big Bang Theory' sendo desmontado

Os atores Johnny Galecki e Jim Parsons no papel de Leonard e Sheldon. Foto: Warner Channel/Divulgação

O ator Johnny Galecki, que interpreta o personagem Leonard em The Big Bang Theory, compartilhou em seu perfil no Instagram um bastidor triste da série.

Em um vídeo, ele mostrou uma equipe desmontando o cenário em que boa parte da trama se desenvolve.

"Acabando com o set de The Big Bang Theory na Warner Bros Stage 25", escreveu o ator na legenda.

Nas imagens, é possível ver que a equipe está desmontando o cenário do apartamento onde os amigos nerds moram e se encontram com frequência com os demais.

A gravação do último episódio da série foi feita em 30 de abril e rendeu muitas lágrimas e abraços. O momento foi acompanhado por fãs que enfrentaram uma grande fila para conseguir ficar perto dos ídolos.

Malerie Shakter, de Oakland, na Califórnia, disse que se inspirou nas poderosas personagens femininas retratadas na sitcom. Ela esperou na fila por 14 horas para conseguir um lugar no set e acompanhar a gravação do episódio de número 279. "Eu faria tudo de novo", disse.

Na ocasião, a atriz Kaley Cuoco disse, emocionada, que "esse show tocou tantos corações". Galecki agradeceu ao público e classificou as 12 temporadas da série como "um sonho tornado realidade para todos nós".

Confira o cenário de The Big Bang Theory sendo desmontado: