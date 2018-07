Jô Soares se emociona ao falar sobre filho no ‘Conversa com Bial’

O humorista e apresentador Jô Soares Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Em entrevista ao jornalista Pedro Bial no programa Conversa com Bial que vai ao ar sexta-feira, 24, o humorista e ex-apresentador da TV Globo Jô Soares se emocionou ao falar de seu filho Rafael Soares, morto em 2014 aos 50 anos em decorrência de um câncer.

“Rafael tinha autismo, uma doença que ninguém conhecia direito quando ele nasceu”, contou Jô. “Sempre tive muito orgulho de seu talento musical. Era pianista, concertista, dono de um ouvido absoluto", disse.

Ele também falou sobre a obra O Livro de Jô - Uma Autobiografia Desautorizada. “Pela primeira vez, já com 78 anos de idade, tive que escrever sobre mim mesmo”, afirmou. Ex-anfitrião do Programa do Jô, que esteve no ar na TV Globo entre 2000 e 2016, ele revelou que a posse na Academia Paulista de Letras no ano passado o estimulou a redigir as memórias.

O resultado foi o longo livro, escrito em parceria com o jornalista Matinas Suzuki, que possui 500 páginas de suas recordações da vida na televisão, no teatro e no cinema, além de detalhes de sua vida pessoal. Na conversa com Bial, Jô também falou muito de sua mãe, Mercedes Leal, que o teve aos 40 anos, e de seu pai, o empresário Orlando Heitor Soares. O Conversa com Bial vai ao ar após o Jornal da Globo.