Jô Soares afirma que não irá se aposentar após o fim de seu programa

Foto: Reprodução|Globo

Jô Soares deu mais uma pista de que não vai se aposentar em 2017, quando seu programa de entrevistas na Globo chegar ao fim.

Nessa dessa segunda-feira, 6, o apresentador disse que não vai parar de trabalhar no ano que vem, mesmo já tendo confirmado que esse será seu último ano na Globo. A declaração foi feita para a atriz Regiane Alves quando ela se despedia do apresentador com um abraço.

"Eu não estou morrendo. Eu só posso te dizer que eu não vou parar. Alguma coisa eu vou fazer. Pelo menos assim espero", disse Jô, que arrancou aplausos da plateia.

Desde o início do ano, Jô fez algumas mudanças no programa, entre elas a frase de abertura. Ao invés de iniciar o talk show apenas com a frase "está começando mais um Programa do Jô", o apresentador deciu acrescer logo em seguida: "Em sua última temporada na Globo".

Isso levou muitas pessoas a entender que Jô Soares deve migrar para outro canal. O destino pode ser o GNT.