Jimmy Kimmel leva filho que fez cirurgia cardíaca a seu programa

O comediante Jimmy Kimmel. Foto: Joshua Roberts / Reuters

O apresentador de televisão norte-americano Jimmy Kimmel trouxe o filho Billy para uma aparição especial em seu talk-show na segunda-feira, 11. Na abertura do Jimmy Kimmel Show, exibido pela ABC, Kimmel disse que Billy “vai bem” após fazer uma nova cirurgia cardíaca.

Billy, de sete meses, nasceu com uma doença cardíaca congênita e fez sua segunda cirurgia do coração durante a última semana — a primeira ocorreu em maio, quando ainda era um recém-nascido. “Eu fiquei de fora [do programa] semana passada porque este cara teve uma cirurgia do coração — mas ele está bem, pode ter feito cocô, mas está bem”, disse Kimmel, que segurava Billy no colo no começo do programa.

Kimmel se emocionou ao levar o filho ao palco. "O papai chora na TV, mas Billy não — isso é inacreditável", disse ele. “Falaram que ele está provavelmente no caminho de vencer, pelo menos, o bronze nas Olímpiadas de 2036”, brincou o anfitrião. Kimmel agradeceu à equipe médica do hospital infantil de Los Angeles, que realizou a cirurgia, e também a Neil Patrick Harris, Melissa McCarthy, Tracee Ellis e Chris Pratt por terem substituído o apresentador na condução do talk-show no período em que ele esteve fora.

O apresentador aproveitou para fazer um apelo ao público em relação ao programa de seguro saúde para famílias com crianças, o CHIP (Children's Health Insurance Program), cujo financiamento não foi renovado pelo Congresso.

Segundo ele, o programa auxilia cerca de 9 milhões de crianças e sempre teve apoio bipartidário, mas virou moeda de troca no Congresso americano de maioria republicana. Ele também pediu para pessoas ligarem para seus representantes no Congresso para exigirem que o programa seja renovado, antes que seja cortado em definitivo em 15 de dezembro.

Confira abaixo no vídeo tudo o que Kimmel falou sobre o assunto: