Jerry Seinfeld não se arrepende de ter terminado ‘Seinfeld’

Jerry Seinfeld diz que não se arrepende de ter terminado 'Seinfeld' mesmo após receber uma proposta para ganhar R$ 20 milhões por episódio com uma nova temporada Foto: James Lawler Duggan/Reuters

O comediante norte-americano Jerry Seinfeld afirmou em entrevista para a revista The New York Times Magazine que não se arrepende de ter encerrado a popular série Seinfeld em 1999. Ele disse que parou a série no momento certo e que se tivesse continuado a produção provavelmente perderia força.

“Foi o momento certo e a prova disso é a quantidade de perguntas que vocês ainda me fazem sobre o assunto”, falou Seinfeld. Ele teria recusado uma proposta de US$ 5 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por episódio da emissora NBC para fazer a décima temporada da série.

“A palavra mais importante nessa arte [comédia] é ‘proporção’. Quanto mais? O quão longa essa piada será? Quantas palavras? Quantos minutos? E acertar isso é o que a torna arte ou que a faz medíocre”, continuou. explicando a razão da série não ter continuado.

Perguntado se ele assiste episódios de Seinfeld quando estão passando na televisão, o comediante disse que não gosta de ver o trabalho que ele já fez. “Fazer televisão exige um nível de foco para conseguir chegar a um nível criativo alto e isso custou caro comigo, não consigo olhar novamente de jeito nenhum”, finalizou.

Atualmente, Jerry Seinfeld tem um programa de entrevistas na rede de streaming Netflix chamado Comediantes em Carros Tomando Café, que entrou na sua décima temporada em julho de 2018. Já Seinfeld pode ser assistida através da Amazon Prime Video.