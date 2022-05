Jensen Ackles diz que gostaria que 'Supernatural' voltasse como série limitada

Jensen Ackles em cena de 'Supernatural'. O ator revelou que gostaria que a produção retornasse como uma minissérie para a HBO Max. Foto: Warner Channel

Jensen Ackles revelou que gostaria de retornar para novos episódios de Supernatural. Em entrevista à TV Guide Magazine, divulgada nesta quarta-feira, 18, o ator disse que reprisaria o papel de Dean Winchester em uma série limitada para a HBO Max.

"Eu tenho esse belo sonho de que, depois que as coisas se acalmarem, nós enfrentaremos mais um caso como Sam e Dean", disse Ackles. "Eu tenho algumas ideias. [Talvez] um bom pedido de dez episódios para a HBO Max. Estou só dizendo. Tipo uma mistura de True Detective com Supernatural".

Apesar de, até o momento, o remake não passar de uma ideia do ator, ele continua envolvido com Supernatural de outras formas. Ackles é produtor e fará uma ponta como narrador da série The Winchesters, um prequel que contará a história dos pais de Sam e Dean nos anos 1970.

O ator também integra o elenco da terceira temporada de The Boys, como o personagem Soldier Boy. A série possui o mesmo showrunner de Supernatural, Eric Kripke. O seriado encerrou as atividades em 2020, depois de 15 temporadas no ar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais