Jennifer Aniston diz 'fantasiar' a volta de Friends: 'foi o maior trabalho que já fiz'

Lembra de quando Chandler chamou Monica de gorda durante a adolescência? Durante o dia de Ação de Graças, ela recorda que o namorado voltou a casa dos Geller no ano seguinte, e a viu deslumbrante. No flashback, Monica tenta ser sexy, mas acaba deixando cair uma faca no pé de Chandler, que perde o dedinho. É então que ele descobre porque era apelidado de ‘toquinho’ desde a época e fica furioso com a namorada. Monica tenta compensar a situação colocando um peru na cabeça, enquanto dança. Um momento hilário que faz Chandler dizer “eu te amo” pela primeira vez

Foto: Reprodução de cena de 'Friends'/ NBC