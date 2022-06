Jennifer Aniston aparece com figurino usado por Monica em 'Friends'

Jennifer Aniston apareceu ao lado do cabeleireiro Chris McMillan com um dos vestidos usados por Courteney Cox em 'Friends'. Foto: NBC e Instagram/@mrchrismcmillan

A atriz Jennifer Aniston proporcionou um momento de nostalgia aos fãs de Friends neste domingo, 12. Nos stories do Instagram, a artista revelou ainda ter e usar um dos figurinos da série.

Jennifer apareceu ao lado do cabeleireiro Chris McMillan com um vestido utilizado pela personagem Monica Geller.

Antes de compartilhar a publicação, a atriz postou uma foto de Courteney Cox, que interpretou a personagem, usando a peça. "Esse vestido parece familiar? Ainda tenho", escreveu nos stories.

Apesar de ter interpretado a personagem Rachel Green em Friends, Jennifer já havia revelado, em maio do ano passado, que escolheu "roubar" o figurino de Courteney.

"Eu entrei no closet dela e peguei um dos vestidos que Monica usava", disse em entrevista à revista estadunidense People. "Eu ainda o tenho e ele ainda me serve. É floral com renda preta, pequenas flores, decote em V e mangas com babados", comentou.

Courteney, durante a ocasião, porém, revelou que nunca "roubou" nada dos bastidores da série. "Não sou uma pessoa que coleciona coisas. E depois me arrependo", disse a atriz.

À época, o restante do elenco contou que também levou objetos do set para casa. Lisa Kudrow, que viveu Phoebe Buffay, afirmou que pegou alguns anéis da personagem.

Matt LeBlanc, que deu vida a Joey Tribbiani, disse que "roubou" uma placa com os dizeres "I Love Friends" ("Eu Amo Friends", em português).

David Schwimmer levou alguns cartazes de professor do personagem Ross Geller, interpretado por ele, e Matthew Perry, o Chandler Bing, disse que pegou uma jarra de cookies com um relógio dentro e a deu para Lisa.

Veja Jennifer com o vestido:

