Jeffrey Dean Morgan está no elenco da 4ª temporada de 'The Boys'

Jeffrey Dean Morgan é conhecido por seus papéis em 'Supernatural' e 'The Walking Dead'. Foto: Instagram/@jeffreydeanmorgan

Conhecido por seus papéis em Supernatural e The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan ganhou um papel recorrente na 4ª temporada de The Boys, que ainda não tem data de estreia no Prime Vídeo. A informação foi divulgada pelo TVLine, nesta quinta-feira, 25.

Segundo o site The Hollywood Reporter, o personagem que Morgan irá interpretar está sendo mantido em absoluto segredo. Tal escalação marca mais um projeto do ator em parceria com Eric Kripke, já que ambos trabalharam juntos em Supernatural, assim como Jensen Ackles, que estrelou a série da CW e embarcou na 3ª temporada de The Boys como Soldier Boy. Ainda não se sabe se o personagem aparecerá na 4ª temporada.

A atriz Valorie Curry (O Símbolo Perdido), que também está no elenco da nova temporada de The Boys, interpretará a personagem Firecracker, enquanto Susan Heyward será a Irmã Sage. Além disso, o ator Cameron Crovetti, que interpreta Ryan, filho de Homelander, foi promovido ao elenco regular da série.

No elenco também estão: Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Colby Minifie e Claudia Doumit. A atriz Dominique McElligott, que interpreta Maeve, não retornará para 4ª temporada.

As três temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video, que também está desenvolvendo um derivado, intitulado Gen V.

Outros trabalhos de Jeffrey Dean Morgan

Jeffrey Dean Morgan também é conhecido pelos seus trabalhos nas séries Grey’s Anatomy no papel de Denny Duquette, que fez par romântico com a Dra. Izzie Stevens (Katherine Heigl); The Good Wife e Weeds, além de filmes como Rampage – Destruição Total, PS: Eu Te Amo e Batman vs Superman – A Origem da Justiça.

Ainda veremos o ator reprisar o papel de Negan no spin-off Dead City, ao lado de Lauren Cohan, que estreia em 2023.