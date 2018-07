Jeff Goldblum ganha estátua em comemoração aos 25 anos de 'Jurassic Park'

Estátua temporária ficará em Londres até o próximo dia 26 Foto: Doug Peters/PA via AP

O ator Jeff Goldblum ganhou uma homenagem por seu trabalho na saga Jurassic Park. Uma estátua foi instalada temporariamente aos pés da Tower Bridge, no centro de Londres, e recria a clássica cena do filme em que o ator está deitado com a camisa aberta.

A peça de 150 quilos, 7,6 metros de comprimento e 3 metros de altura foi uma iniciativa do canal online Now TV em comemoração aos 25 anos de Jurassic Park, que estreou em 1993 com direção de Steven Spielberg.

A estátua ficará no local até o dia 26 de julho, quinta-feira.