Jared Leto pode voltar a interpretar o Coringa em filme sobre o vilão

A Warner Bros. Pictures e a DC Comics estão planejando um filme solo sobre o vilão Coringa estrelado por Jared Leto Foto: Warner Bros./Divulgação

A revista norte-americana Variety informou na terça-feira, 5, que o estúdio Warner Bros. Pictures e a DC Comics estão planejando um filme solo do Coringa, arqui-inimigo do Batman, interpretado pelo ator Jared Leto. Ele já fez uma participação em Esquadrão Suicida e a Warner avaliou que há aceitação do público para um projeto envolvendo apenas o vilão.

Ainda não há informações sobre o roteiro da produção ou até mesmo quem irá dirigir o longa. De acordo com a reportagem, a ideia é fazer um universo menor de personagens dentro das produções cinematográficas da DC envolvendo os vilões que apareceram em Esquadrão Suicida. Um filme que trará a vilã Harley Quinn, por exemplo, interpretada pela atriz Margot Robbie, já está em fase de planejamento.

Além deste filme, a Warner Bros. também planeja uma produção fora do universo da DC em que vai contar a origem do Coringa. Ainda sem data de estreia, o filme será dirigido por Todd Phillips e está em estágios mais avançados de planejamento. O premiado ator Joaquin Phoenix foi escalado para viver o príncipe palhaço do crime.