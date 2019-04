'Jar Jar Binks é o meu personagem favorito', afirma George Lucas, criador de 'Star Wars'

O cineasta George Lucas, criador dos filmes Star Wars, falou sobre sua preferência pelo personagem Jar Jar Binks durante um evento em homenagem ao filme Star Wars: A Ameaça Fantasma, que completa 20 anos de seu lançamento em 2019.

"Obrigado por virem à comemoração. [Star Wars: A Ameaça Fantasma] é um dos meus filmes favoritos e, é claro, Jar Jar [Binks] é o meu personagem favorito. Ahmed [Best, ator que interpreta o personagem digital], você fez um trabalho fantástico. Foi muito, muito difícil", afirmou George Lucas em uma mensagem previamente gravada.

Ahmed também participou do evento e publicou um tuíte agradecendo o carinho recebido pelos fãs: "Foi muito difícil não cair em lágrimas de gratidão". Em 2018, o ator revelou que pensou em se matar por conta da repercussão negativa ao seu personagem, Jar Jar Binks.

Star Wars: A Ameaça Fantasma, primeiro filme em que o personagem Jar Jar Binks apareceu, foi lançado em 19 de maio de 1999 nos Estados Unidos.

Confira o trecho com a fala de George Lucas sobre Jar Jar Binks abaixo:

I’m overwhelmed with the love and support I got at today’s @SW_Celebration #phantommenace panel. It was very difficult not break down in a puddle of gratitude tears. Thank you each and everyone. Your love is felt so greatly. #jarjarbinks #starwars #theprequels #muchlove