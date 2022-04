Jão e Glória Groove cantam juntos em participação no 'TVZ'

Jão e Glória Groove nos bastidores do 'TVZ'. Programa teve apresentações e duetos dos artistas. Foto: Twitter/@multishow

Glória Groove continua fazendo sucesso como apresentadora desta temporada do programa musical TVZ, do canal Multishow. Nesta quinta-feira, 21, a drag queen recebeu Jão como convidado especial do episódio.

Os artistas apresentaram alguns de seus sucessos e alegraram os fãs ao cantarem mais de uma música juntos. Durante o programa, Jão e Glória performaram em conjunto a canção Dancing With A Stranger, de Sam Smith e Normani. Além do hit internacional, os dois também cantaram Medo Bobo, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, em uma versão mais rock.

Para encerrar o programa, a dupla cantou a música Enquanto Me Beija, do próprio Jão. Glória elogiou o trabalho do cantor antes da canção começar: "Eu amo esse álbum".

Jão também apresentou outros sucessos de sua carreira, como Coringa e Idiota. Durante o episódio, ele e Glória conversaram sobre o Lollapalooza Brasil, festival que os dois participaram. "Eu acho que quando a gente se encontrar daqui a dez anos ainda vamos estar falando desse Lolla. Para todo mundo que participou, foi um momento muito especial", disse o cantor.

O TVZ vai ao ar de segunda à sexta e recebe convidados toda segunda e quinta. Além de Jão, Glória Groove já recebeu Luísa Sonza, Dilsinho, Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e Lia Clark com Grag Queen.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais