James Corden e elenco recriam 'A Bela e a Fera' na rua

Cena do filme 'A Bela e a Fera' (2017). Foto: Walt Disney Studios

Imagina parar num semáforo e se deparar com uma encenação de A Bela e a Fera? Foi o que James Corden fez, junto a alguns atores do filme. A apresentação faz parte do quadro Crosswalk the Musical, do programa The Late Late Show with James Corden.

No vídeo publicado no canal de Corden, ele se veste de Bela. Luke Evans reprisa o papel de Gaston, enquanto Dan Stevens dá vida a Fera e Josh Gad a LeFou e a Lumière. Os quatro e mais um grupo de pessoas fantasiadas cantam e dançam as músicas do filme e, depois, literalmente saem correndo quando o sinal abre.

Stevens ficou com medo de se apresentar na rua e ser atropelado, mas, depois da encenação, ele mudou de ideia: "Eu estava errado, isso foi incrível. Foi a coisa mais revigorante que já fiz". Assista ao vídeo abaixo: