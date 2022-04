James Corden anuncia saída do 'The Late Late Show' em 2023

James Corden anunciou que deixará apresentação do 'The Late Late Show' em 2023. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Após mais de sete anos apresentando o The Late Late Show, James Corden anunciou que está preparando para se despedir do programa em 2023. Ele chegou a estender o contrato com a CBS por mais um ano e, ao fim desse período, deixará a televisão.

"Foi uma decisão muito difícil sair porque estou imensamente orgulhoso do show", disse ele ao Deadline. O apresentador ainda acrescentou que acreditava que sairia antes.

"Estou emocionado por estender [por um ano]. Eu sempre pensei em fazer isso por cinco anos e depois sair, e então eu fiquei. Eu realmente estive pensando nisso por um longo tempo, pensando se poderia haver mais uma aventura."

James Corden estreou no talk show em 23 de março de 2015 como sucessor de Craig Ferguson, que comandou a atração por nove anos.

Ainda de acordo com o Deadline, os diretores da emissora ofereceram uma série de acordos para tentar mantê-lo na casa. "Meus chefes aqui na CBS têm sido incrivelmente solidários e extraordinariamente pacientes comigo enquanto tomei essa decisão."

Nesta quinta-feira, 28, o apresentador oficializou a sua saída durante o The Late Late Show. "Sete anos e meio atrás, comecei a apresentar este programa. Isso mudou minha vida", começou após dizer que tinha uma novidade para contar.

"Eu amo isso, eu amo todas as pessoas que trabalham aqui. Estou muito orgulhoso do que conquistamos. Foi além dos meus sonhos mais loucos. Então, estou feliz em anunciar hoje que assinei um novo contrato para continuar."

Após os aplausos da plateia, ele interrompeu: "Isso é apenas metade da história. A outra metade é a notícia mais triste. Eu assinei por mais um ano do show, e este será o meu último."

Assista ao momento: