James Cameron adianta detalhes de novo ‘Exterminador do Futuro’ em vídeo de bastidores

Sexto filme do 'Exterminador do Futuro' estreia em 31 de outubro com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton no elenco. Foto: YouTube/ParamountPictures

Os fãs de Exterminador do Futuro estão contando os dias para assistir ao sexto filme da franquia. Com estreia prevista para 31 de outubro deste ano nos cinemas brasileiros, Exterminador do Futuro: Destino Sombrio será uma sequência direta do filme O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, lançado em 1991.

Em um vídeo de bastidores publicado pela Paramount Pictures na última semana, o produtor e co-roteirista James Cameron adiantou detalhes do novo longa-metragem: “Pegamos os personagens que conhecemos de Exterminador do Futuro 2 e os levamos adiante”. Em seguida, o vídeo apresenta a volta de Linda Hamilton, atriz que interpretou Sarah Connor na franquia há 28 anos e que era um dos personagens mais apreciados pelo público.

Além de depoimentos de Cameron, o vídeo ainda traz mensagens do elenco e da equipe de produção, assim como cenas inéditas do filme. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Gabriel Luna são alguns dos destaques do elenco de Exterminador do Futuro: Destino Sombrio. Assista aos bastidores: